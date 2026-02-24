Giornale di Brescia
Italia e Estero

In vigore i nuovi dazi globali voluti da Donald Trump

AA

WASHINGTON, 24 FEB - Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina (la mezzanotte di Washington) i nuovi dazi globali del 15% voluti dal presidente statunitense Donald Trump. Contemporaneamente l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha interrotto la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) dichiarati illegali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

