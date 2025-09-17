Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In Vietnam un forum sul digitale e la green economy

AA

HANOI, 18 SET - Il Vietnam deve rinnovare i propri motori di crescita per allinearli alle aspirazioni di sviluppo sostenibile e alle sfide della nuova era digitale e verde. È quanto emerso da una conferenza internazionale organizzata ad Hanoi dall'Università di Economia e commercio della capitale asiatica, nell'ambito della settima Conferenza internazionale sugli studi sul Vietnam. Come riporta Vietnam News, il paese punta a una crescita economica a due cifre nel periodo 2026-2030, obiettivo che impone di smettere di fare affidamento sui tradizionali fattori di crescita, come l'estrazione di risorse, la manodopera a basso costo o l'aumento degli investimenti di capitale. Esperti e rappresentanti di organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, hanno indicato come priorità la modernizzazione delle istituzioni, la promozione dell'innovazione, la trasformazione digitale e la formazione di risorse umane di alta qualità. È stato inoltre evidenziato il ruolo chiave del settore privato e della capacità di attrarre investimenti esteri legati al trasferimento tecnologico. Secondo i relatori, la crescita economica deve andare di pari passo con la protezione ambientale, l'equità sociale e il miglioramento della qualità della vita. L'incontro ha fornito anche una base scientifica per l'elaborazione di politiche e ha favorito il dialogo tra ricercatori, decisori politici e mondo imprenditoriale, con l'obiettivo di trasformare il Vietnam in una nazione sviluppata e sostenibile entro il 2045.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
HANOI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario