In Veneto una mozione per rendere commerciabile la carne di nutria

PADOVA, 23 GEN - "Come si mangiano in tutte le parti del mondo, come in Francia con il 'patè di ragondin' nei menù dei migliori ristoranti, come in Patagonia dove la nutria è piatto nazionale, anche in Veneto la nutria deve essere valorizzata come capitato con il granchio blu: proporrò la settimana prossima una mozione rivolta agli assessori competenti per rendere le nutrie utili a questo progetto". A dirlo è il consigliere regionale eletto nelle fila della Lega Stefano Valdegamberi intervenendo a Radio Veneto24. "È molto meglio la nutria della carne processata - analizza Valdegamberi, che si è filmato alcune settimane fa mentre consumava in casa di amici una sorta di spezzatino di nutria -. È un roditore che si nutre di radici, bacche ed è un animale molto pulito. È una carne poco grassa, salutare, adatta per le diete: vorrei trasformare questo problema in un'opportunità. Chiederò nella mozione la stessa circolare fatta con il granchio blu per consentirne la commercializzazione e l'utilizzo nell'industria della trasformazione alimentare. Un filetto di nutria in Francia costa 30/40 euro, ha un valore economico tutto da esplorare".