In Veneto la polizia arresta quattro narcotrafficanti

ROMA, 13 DIC - La Polizia di Stato, al termine di indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Venezia su un'organizzazione criminale transnazionale, dedita al narcotraffico, ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 4 persone, di origine nigeriana, gravemente sospettate di essere organiche al sodalizio. L'inchiesta, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di 54 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Le misure sono state eseguite nelle province di Venezia e di Padova, nonché in Francia.

ROMA

