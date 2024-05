In vendita la villa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como

Villa Matilda in una foto pubblicata sul profilo instagram di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni e Fedez hanno messo in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro. La prima a diffondere la notizia è stata Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social citando la app di Chiusano Immobiliare. +++NON ARCHIVIARE +++IMMAGINE NON IN VENDITA+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++