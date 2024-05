In Valtellina ancora neve sopra 1200 metri con rischio valanghe

SONDRIO, 21 MAG - Continua a nevicare a quote superiori a 1200 metri in Valtellina e Valchiavenna. Nel fondovalle piove con intensità e per gli automobilisti i passi alpini restano percorribili solo con le catene. Le temperature sono ovunque al di sotto delle medie stagionali. La Polstrada di Sondrio ha avvisato gli automobilisti del rischio acquaplaning per le abbondanti piogge. Torrenti e fiumi sono monitorati per il timore di esondazioni e sull'arco alpino il rischio di frane e valanghe è ancora elevato.