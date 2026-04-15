In Uruguay entra in vigore la legge sull'eutanasia

MONTEVIDEO, 15 APR - "La dignità umana è al centro anche delle decisioni più complesse. Ho firmato il decreto attuativo della legge che regola il suicidio assistito in Uruguay, dopo un lungo processo di dibattito, riflessione e ascolto". Con queste parole pubblicate in un post su X, il presidente uruguaiano Yamandù Orsi ha annunciato oggi l'entrata in vigore della Legge che legalizza l'eutanasia nel Paese approvata in Parlamento ad ottobre del 2025 con un ampio consenso trasversale di maggioranza ed opposizione. Il provvedimento, si legge nel testo di legge, mira a garantire il diritto a "affrontare la morte con dignità", depenalizzando l'eutanasia per gli adulti mentalmente sani che si trovano nella fase terminale di malattie incurabili e irreversibili o che ne soffrono in modo "insopportabile". I pazienti potranno accedere all'eutanasia dopo un'accurata valutazione medica, che include la firma di un secondo medico consulente e, in caso di dubbio, il parere di una commissione medica. La procedura, si stabilisce, dovrà essere eseguita "con il consenso informato del paziente" e in "un ambiente adeguato a garantire il rispetto della dignità".