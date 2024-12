In un'ora 8 pedoni investiti a Genova,ragazza travolta da pirata

GENOVA, 07 DIC - Otto pedoni investiti, nel giro di un'ora, tra cui anche una ragazzina travolta da un'auto pirata il cui conducente è stato poi individuato grazie alla foto di un testimone. A causare la serie di incidenti, con ogni probabilità, la pioggia che è iniziata a cadere nel tardo pomeriggio a Genova. Quello più grave è avvenuto a Sturla, in via Isonzo. Una donna di 60 anni è stata travolta da una macchina mentre attraversava. Sul posto è intervenuto il personale inviato dal 118, con l'automedica. La donna, circa 60 anni, è stata stabilizzata e portata in codice rosso all'ospedale San Martino. Poco prima delle 18, in via Fereggiano, a Marassi, una ragazza di 12 anni è stata investita da un automobilista che non si è fermato a soccorrerla. La ragazzina è stata portata in codice verde al Gaslini. L'uomo è stato poi rintracciato dopo un'ora grazie dalla polizia locale grazie alla foto scattata da un testimone. In via Albaro una donna è stata falciata da una moto. E in via Thaon di Ravel a Brignole due ragazzine sono state travolte da un centauro: hanno riportato ferite lievi. Ancora in via Ayroli altri due pedoni sono stati investiti: entrambi sono finiti in codice giallo al San Martino. Un pedone è stato investito in via Napoli ma ha rifiutato il trasporto.