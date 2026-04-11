In Ungheria domani 8,1 milioni di elettori al voto, 199 seggi in palio

BUDAPEST, 11 APR - L'Ungheria si prepara a un voto storico. Domani saranno chiamati alle urne 8.114.688 cittadini per un'elezione che potrebbe chiudere i sedici anni di governo di Viktor Orban e aprire la strada all'opposizione guidata da Peter Magyar. Il sistema elettorale assegna 199 seggi: 106 nei collegi uninominali con sistema maggioritario, 93 attraverso liste nazionali e delle minoranze. La soglia di sbarramento è fissata al 5%. I seggi saranno aperti dalle 6 alle 19. Poi inizierà la lunga notte dello spoglio, tra proiezioni e risultati ufficiali attesi nella notte. L'affluenza si preannuncia alta: nel 2022 si attestò intorno al 70%, questa volta il Paese sembra pronto a mobilitarsi con numeri ancora più elevati. Tra i più giovani, 181.280 voteranno per la prima volta. Nel complesso, gli under 30 sono circa un milione e mezzo, oltre il 12% dell'elettorato: una generazione più esposta ai messaggi di cambiamento, che può rivelarsi decisiva nella sfida tra Orban e Magyar. A pesare sarà anche il voto fuori sede e dall'estero: circa 500mila elettori voteranno per corrispondenza, mentre 90.730 ungheresi temporaneamente fuori dai confini nazionali esprimeranno la propria preferenza nelle rappresentanze diplomatiche. Il voto delle minoranze coinvolge invece 73.791 persone.