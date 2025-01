In Toscana esteso codice giallo per vento,raffiche fino 100 km/h

FIRENZE NOVA, 11 GEN - I venti di grecale che in queste ore stanno portando aria fredda sulla Toscana sono destinati a rinforzarsi sin dal pomeriggio odierno e a caratterizzare le condizioni meteo della giornata di domani. Per questo il codice giallo già emesso ieri per il vento forte dalla Protezione civile regionale è stato anticipato alle 15 di oggi per le zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese ed esteso, a partire da mezzanotte, per tutta la giornata di domenica 12 gennaio alla quasi totalità della regione, con l'esclusione delle zone nord occidentali e della Romagna Toscana. "Previste raffiche di grecale superiori a 40-50 km/h che, nelle zone montane, potranno arrivare fino a 80-100 km/h" spiega la Regione. A causa del codice giallo e viste le prescrizioni legate all'agibilità dell'impianto Zecchini di Grosseto, la partita del Grosseto calcio di domani è stata rinviata: la squadra biancorossa milita nel campionato di serie D e avrebbe dovuto affrontare il Seravezza.