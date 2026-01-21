Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In Spagna i macchinisti Semaf proclamano 3 giorni di sciopero

AA

MADRID, 21 GEN - In Spagna il sindacato dei macchinisti Semaf (il più imortante del settore ferroviario) ha proclamato tre giorni di sciopero - il 9, 10 e 11 febbraio - come la "sola via legale" che gli resta per recuperare "gli standards di sicurezza del sistema ferroviario". Lo segnala il sindacato in una nota, in cui esige di "garantire l'incolumità di professionisti e utenti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MADRID

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario