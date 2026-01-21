In Spagna i macchinisti Semaf proclamano 3 giorni di sciopero
MADRID, 21 GEN - In Spagna il sindacato dei macchinisti Semaf (il più imortante del settore ferroviario) ha proclamato tre giorni di sciopero - il 9, 10 e 11 febbraio - come la "sola via legale" che gli resta per recuperare "gli standards di sicurezza del sistema ferroviario". Lo segnala il sindacato in una nota, in cui esige di "garantire l'incolumità di professionisti e utenti".
