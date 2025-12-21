In sondaggio manovra piace a 59% italiani, Meloni soddisfatta

ROMA, 21 DIC - Giorgia Meloni chiude la partita sulla manovra commentando un sondaggio per Affaritaliani.it dal quale emerge che il 58,9% degli italiani approva la legge di bilancio. Un dato che accoglie con soddisfazione e che commenta laconicamente: "Ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più", dice dopo le pesanti tensioni che hanno scosso la sua maggioranza nell'ultimo miglio prima del sì del Senato. Il centrodestra, intanto, serra le fila e mette in evidenza le misure faticosamente decise. Con Matteo Salvini che precisa: nessun rischio di una crisi di governo, ho solo chiesto e ottenuto che non si allunghi l'età pensionabile come alcuni tecnici avevano prefigurato.