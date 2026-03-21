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In sella a bici elettrica a 40 chilometri orari, multa da 600 euro

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BOLOGNA, 21 MAR - Sfrecciava per le strade di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, in sella a una bici elettrica a una velocità di 40 chilometri orari. Dopo un breve inseguimento, un ciclista, un 30enne di origine pakistana, è stato fermato dalla polizia locale e multato: per lui, verbale da 600 euro. Il mezzo a due ruote è stato sequestrato. Come spiega il Comune, "l'uomo si trovava in sella a una bicicletta non correttamente omologata per la circolazione su strada e sprovvista di copertura assicurativa. Secondo le norme del codice della strada, infatti, se una bici elettrica supera i 25 chilometri orari è, a tutti gli effetti, equiparata a un normale ciclomotore. Per questo è necessario che sia immatricolata con una regolare targa e che abbia la relativa copertura assicurativa". Il ciclista è stato fermato dalla pattuglia in via Repubblica, poco dopo l'incrocio con via Milano. Dopo gli accertamenti, gli è stato comminato il verbale.

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