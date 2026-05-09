In Sardegna 149 Comuni al voto il 7 e 8 giugno, presentate le liste

CAGLIARI, 09 MAG - Conclusa alle 12 la presentazione delle liste collegate ai candidati sindaci che si sfidano in 149 comuni della Sardegna chiamati al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno per il rinnovo dei consigli comunali. Una data scelta dalla Regione in considerazione della competenza esclusiva in materia di Enti locali conferita dallo Statuto autonomo. Sono quattro i centri per i quali l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 21 e lunedì 22 giugno. Si tratta due comuni con più di 15mila abitanti: Quartu Sant'Elena, terza città dell'Isola per numero degli abitanti dopo Cagliari e Sassari, e Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari. A questi si aggiungono due capoluoghi di provincia: Tempio Pausania, in Gallura, e Sanluri, nel Medio Campidano. Questo turno amministrativo interessa complessivamente 27 comuni nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 nella Città Metropolitana di Sassari, 13 nella Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 38 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente. A Quartu Sant'Elena la sfida più attesa sul fronte politico. il centrosinistra sostiene con nove liste il sindaco uscente Graziano Milia, il centrodestra, invece, ha puntato tutto sull'ex assessore regionale dell'Ambiente con la giunta Solinas, Marco Porcu. Outsider l'imprenditore Roberto Matta con una lista civica. Domani le diverse commissioni verificheranno la documentazione allegata alle candidature presentate dagli aspiranti primi cittadini e consiglieri per ammetterli ufficialmente alla competizione elettorale.