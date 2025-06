In salvo nella notte la cordata di alpinisti bloccata in parete

UDINE, 16 GIU - È stata tratta in salvo dal Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia la cordata di alpinisti in difficoltà per le corde bloccate durante la calata in corda doppia. I due, un uomo e una donna, avevano lanciato l'sos ieri sera durante il rientro da un'escursione sulle Alpi Giulie, sulla Cima Piccola della Scala, nel Gruppo di RioBianco. La cordata è stata raggiunta in parete intorno all'1.40 ed è stata calata a terra circa un'ora dopo. I soccorritori hanno deciso di scendere a valle a piedi lungo il sentiero subito, senza fermarsi al Bivacco Gorizia e alle 4 circa erano al campo base. Dopo aver accompagnato i due alpinisti a Malga Grantagar, alla propria auto, l'intervento si è concluso alle 5.