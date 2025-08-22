Giornale di Brescia
In salvo due alpinisti dopo notte a 4.000 mt su Monte Rosa

Elicottero Soccorso alpino valdostano
AOSTA, 22 AGO - Dopo una notte trascorsa a 4.000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, due alpinisti tedeschi sono stati messi in salvo all'alba di oggi dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone. I due erano rimasti bloccati ieri durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata. Il recupero in elicottero era risultato impossibile a causa del maltempo. Era stato tentato anche un avvicinamento a piedi, ma le guide alpine si erano dovute fermare per il pericolo valanghe. L'operatore della centrale unica di soccorso aveva consigliato loro di trovare riparo in attesa di un miglioramento della situazione.

