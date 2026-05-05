In Romania passa la mozione di sfiducia, cade il governo

BUCAREST, 05 MAG - Il governo guidato da Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento della Romania, che ha approvato una mozione di censura. La mozione ha ottenuto 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia dei 233 necessari. A votare per la caduta dell'esecutivo sono stati in particolare i parlamentari del Partito Social Democratico (Psd) e delle forze di opposizione. Il governo resta ora in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione fino alla formazione di un nuovo esecutivo.