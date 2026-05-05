BUCAREST, 05 MAG - Il governo guidato da Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento della Romania, che ha approvato una mozione di censura. La mozione ha ottenuto 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia dei 233 necessari. A votare per la caduta dell'esecutivo sono stati in particolare i parlamentari del Partito Social Democratico (Psd) e delle forze di opposizione. Il governo resta ora in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione fino alla formazione di un nuovo esecutivo.
In Romania passa la mozione di sfiducia, cade il governo
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