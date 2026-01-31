Giornale di Brescia
Italia e Estero

In rete una raccolta firme per la liberazione di Mohammad Hannoun



MILANO, 31 GEN - Moni Ovadia è tra i primi firmatari di un appello "per la liberazione di Mohammad Hannoun, Raed Dawoud, Yaser Alassali e Riyad Albastanji" pubblicato sui canali social dell'associazione palestinesi d'Italia, presieduta e fondata da Hannoun, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. "La solidarietà umanitaria non può essere criminalizzata" recita il titolo della raccolta firme che chiede "il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale e dalla Costituzione italiana".

Argomenti
MILANO

