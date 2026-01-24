Giornale di Brescia
Italia e Estero

In quattromila al corteo di Milano contro il regime degli Ayatollah in Iran

MILANO, 24 GEN - Si è concluso a Milano il corteo a sostegno di chi sta contestando il regime degli Ayatollah in Iran. Almeno quattromila, secondo le forze dell'ordine, le persone che hanno partecipato al corteo (da Porta Venezia a piazza Scala) sventolando le bandiere con il sole e il leone, simboli dell'Iran prima della caduta dello scià. Numerosi gli slogan urlati contro il regime e a sostegno di Reza Pahlavi, il figlio dello scià deposto nel 1979. I manifestanti hanno chiesto a Trump di "agire subito" e al governo italiano di chiudere le sedi diplomatiche attualmente aperte in Iran.

MILANO

