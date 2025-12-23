In Piemonte pioggia e neve in quota, oltre il metro nel Cuneese

TORINO, 23 DIC - Il maltempo in Piemonte sta portando pioggia in pianura e neve in quota, in particolare nel Cuneese, dove gli accumuli superano anche il metro, secondo i dati dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente): sono 163 i centimetri di neve a Limone, ai 1.885 metri della seggiovia Pancani, si superano i tre metri a Prato Nevoso, in quota, oltre i 1.600 metri. A causa del pericolo di valanghe sul versante francese, dopo le intense nevicate delle scorse ore, il tunnel di Tenda è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Nel Torinese ci sono 105 centimetri di neve ai 2.294 metri del Colle Barant, nel territorio di Bobbio Pellice, 42 centimetri ai 2.300 metri di Sestriere Banchetta, sulle piste, 62 centimetri in paese, 61 centimetri a Pragelato in paese e 30 centimetri a Bardonecchia. Nel Vercellese, si contano 59 centimetri ad Alagna Valsesia sul Monte Rosa, nel Vco 68 centimetri ai 2.070 metri del rifugio Zamboni a Macugnaga. La quota delle nevicate, in progressivo rialzo, si porterà in tarda serata oltre i 1.400-1.700 metri, in nuovo calo da metà giornata di domani per l'irruzione di masse d'aria fredda da est, portandosi nel corso del pomeriggio tra i 500 e gli 800 metri, localmente anche sui 300-400 metri tra Cuneese, Langhe e Roero. Un graduale miglioramento è atteso nel corso della giornata del 26 dicembre.