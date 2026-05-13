In piazza S.Pietro, il Papa prega davanti alla targa dell'attentato a Wojtyla

VATICANO, 13 MAG - Fuori programma in piazza San Pietro oggi per papa Leone. Il Papa, arrivato un quarto d'ora prima dell'inizio della catechesi, dopo aver compiuto un breve tragitto in Papamobile ha fatto fermare l'auto scoperta ed è sceso per compiere un breve percorso a piedi e sostare davanti alla targa di marmo che, sul selciato, ricorda l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto esattamente 45 anni fa, il 13 maggio 1981. Leone si è inginocchiato e si è brevemente raccolto in preghiera davanti alla targa commemorativa. Quindi è risalito sulla jeep bianca scoperta per proseguire il giro tra i fedeli. All'udienza, quindi, il suo ricordo dell'attentato: "Oggi - ha detto - ricordiamo la memoria della Madonna di Fatima. In questo giorno, quarantacinque anni fa, fu compiuto un attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II, e per queste ragioni ho dedicato la mia catechesi di oggi alla Beata Vergine Maria".