Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In piazza per il Venezuela ad Ancona, 'si rispetti il diritto internazionale'

AA

ANCONA, 10 GEN - "Il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di Cilia Flores è un atto criminale e illegittimo, volto a prendere con la forza il controllo del paese e delle sue risorse strategiche". Circa 50 persone si sono riunite oggi pomeriggio sotto la Prefettura di Ancona, in piazza del Plebiscito, per chiedere "il rispetto del diritto internazionale e contrastare ogni forma di imperialismo". Al sit-in, organizzato da Potere al popolo e dall'Unione sindacale di base (Usb), i manifestanti hanno esposto bandiere del Venezuela e della Palestina. Sotto la Prefettura uno striscione con la scritta "Giù le mani dall'America Latina. Palestina e Venezuela liberi". Il presidio, monitorato dalle forze dell'ordine, si è svolto senza problemi di ordine pubblico. I manifestanti hanno letto una lettera che verrà inviata via pec, secondo quanto annunciato, al prefetto di Ancona per chiedere al governo, tra le altre cose, di "denunciare e condannare il progressivo abbandono di qualsiasi riferimento al diritto internazionale" e di "chiedere la fine della corsa al riarmo e della progressiva militarizzazione delle politiche europee e atlantiche".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario