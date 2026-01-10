In piazza per il Venezuela ad Ancona, 'si rispetti il diritto internazionale'

ANCONA, 10 GEN - "Il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di Cilia Flores è un atto criminale e illegittimo, volto a prendere con la forza il controllo del paese e delle sue risorse strategiche". Circa 50 persone si sono riunite oggi pomeriggio sotto la Prefettura di Ancona, in piazza del Plebiscito, per chiedere "il rispetto del diritto internazionale e contrastare ogni forma di imperialismo". Al sit-in, organizzato da Potere al popolo e dall'Unione sindacale di base (Usb), i manifestanti hanno esposto bandiere del Venezuela e della Palestina. Sotto la Prefettura uno striscione con la scritta "Giù le mani dall'America Latina. Palestina e Venezuela liberi". Il presidio, monitorato dalle forze dell'ordine, si è svolto senza problemi di ordine pubblico. I manifestanti hanno letto una lettera che verrà inviata via pec, secondo quanto annunciato, al prefetto di Ancona per chiedere al governo, tra le altre cose, di "denunciare e condannare il progressivo abbandono di qualsiasi riferimento al diritto internazionale" e di "chiedere la fine della corsa al riarmo e della progressiva militarizzazione delle politiche europee e atlantiche".