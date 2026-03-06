Giornale di Brescia
'In piazza contro la guerra', il 14 marzo corteo a Roma

ROMA, 06 MAR - Il 'no sociale' contro il referendum diventa anche un no alla guerra: "Il 14 marzo tutte e tutti in piazza Roma anche per dire No alla guerra e No a un'Italia serva dell'imperialismo di Usa e Israele" scrivono sui social gli organizzatori della manifestazione indetta nelle scorse settimane contro la riforma della giustizia. A scendere in piazza da Potere al Popolo all'Usb, dai movimenti per la casa agli studenti di Cambiare rotta e palestinesi, dai centri sociali ai collettivi universitari. Il corteo sfilerà da piazza della Repubblica a Porta San Giovanni. E' stato presentato un preavviso nelle scorse settimane per cinquemila partecipanti, ma non si esclude che possano essere di più. L'attenzione è massima per quanto riguarda la sicurezza: sotto la lente gli obiettivi sensibili in città, ma anche stazioni ferroviarie e della metro.

ROMA

