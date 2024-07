In Parlamento richiesta bipartisan per informativa su crisi Mo

ROMA, 31 LUG - Dal Pd, con la capigruppo Chiara Braga, a Azione (Ettore Rosato), Iv (Davide Faraone), 5 stelle (Agostino Santillo) e Fdi con Gianfranco Calovini hanno chiesto in apertura di seduta alla Camera - impegnata nell'esame del disegno di legge sulla filiera formativa - che il governo riferisca urgentemente sulla crisi in Medio Oriente anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto stanotte a Teheran. Una richiesta replicata al Senato, impegnato sul decreto Ricostruzione. "Il Parlamento si deve occupare di queste cose", ha sottolineato Braga chiedendo al Governo "di riferire immediatamente sulla situazione in Libano" che può avere "effetti incontrollati e devastanti". Rosato ha inoltre chiesto che il governo coinvolga tutte le forze politiche mentre Faraone, sottoscrivendo in toto la richiesta di Braga, ha indicato come momento dell'informativa governativa "oggi o al massimo domani". Calovini ha esteso la richiesta di informazioni anche sul voto in Venezuela così come fatto dalle opposizioni in Senato che hanno tra l'altro espresso preoccupazione per il contingente italiano impegnato in Libano. A Palazzo Madama, la presidente della Commissione Esteri e Difesa, Stefania Craxi, ha proposto che il ministro Tajani venga ascoltato in Commissione "per accelerare i tempi al massimo".