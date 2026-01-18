In Pakistan almeno sei morti in un incendio in un centro commerciale

ISLAMABAD, 19 GEN - Almeno sei persone sono morte mentre circa altre 60 risultano disperse dopo che un enorme incendio ha devastato il centro commerciale Gul Plaza di Karachi, in Pakistan, con i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme per oltre 24 ore, hanno dichiarato le autorità. Karachi è la città più grande del Pakistan e capoluogo della provincia meridionale del Sindh. Le squadre di soccorso, supportate da 22 autopompe, autobotti e decine di ambulanze, sono riuscite a entrare in modo limitato nell'edificio, utilizzando telecamere termiche per cercare sopravvissuti. Le autorità hanno affermato che solo il 5-10% della struttura era accessibile a causa dei gravi danni e del denso fumo intrappolato all'interno del centro commerciale, in gran parte privo di finestre. Il primo ministro del Sindh, Murad Ali Shah, ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono in corso e ha promesso un risarcimento trasparente per le vittime, avvertendo al contempo che molti vecchi edifici di Karachi sono privi delle misure di sicurezza antincendio di base. Le autorità hanno affermato che l'incendio, divampato ieri sera in un negozio di fiori, ha distrutto oltre 1.200 negozi e ha gravemente compromesso la struttura, facendo temere un crollo.