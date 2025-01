In Nicaragua giurano altri 1.400 poliziotti volontari

MANAGUA, 17 GEN - Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega continua ad espandere le sue forze di polizia volontarie che, con i 1.400 che hanno giurato oggi ad Ocotal, al confine con l'Honduras, possono contare su 4.550 unità. "Più di 1.400 poliziotti hanno prestato giuramento oggi, in quella città immortale di Ocotal, dove il nostro Generale Sandino ha combattuto con l'Esercito che difendeva la sovranità nazionale del nostro Nicaragua, la gloriosa battaglia di Ocotal", ha detto la vicepresidente Rosario Murillo, moglie di Ortega, esaltando questa "polizia volontaria" creata con la recente riforma della Costituzione. Per la poetessa Gioconda Belli, costretta all'esilio in Spagna e spogliata della sua nazionalità nicaraguense, si tratta di "un esercito repressivo e senza legge a cui è stato conferito uno status costituzionale". Il fatto che questa "polizia volontaria" indossi passamontagna, una pratica riservata in passato a unità speciali, sta generando polemiche, poiché molti temono che l'anonimato dia loro una "licenza di commettere crimini", riporta il portale nicaraguense indipendente 100% Noticias.