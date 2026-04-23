In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026

BARI, 23 APR - Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto dell'anno 2026 del World Press Photo. L'immagine 'Separated by Ice', che ritrae una famiglia di migranti separata dall'agenzia per il contrasto all'immigrazione illegale americana, scattata dalla fotografa Carol Guzy per il 'Miami Herald', sarà nel capoluogo pugliese insieme agli altri due scatti finalisti come foto dell'anno e a tutte le fotografie vincitrici del concorso. L'evento di Bari è organizzato da Cime, brand ambassador Italia e tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam. I vincitori del concorso fotografico sono stati annunciati oggi e giudicati da una giuria internazionale. Proprio dal contest scaturisce l'omonima mostra itinerante in più di 120 città di 50 Paesi al mondo, tra cui, da dodici anni, anche a Bari. Si tratta di immagini che testimoniano la più stretta attualità, con le sue grandi tragedie, le sue contraddizioni, i temi, gli interrogativi e le incertezze con cui l'intera umanità si trova oggi a fare i conti: dalle guerre ai diritti civili, dalla crisi climatica alle migrazioni.