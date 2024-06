In Moldavia un'emittente tv dedica programmi a rifugiati ucraini

ROMA, 21 GIU - Dopo l'invasione dell'Ucraina, per aiutare i rifugiati ucraini a orientarsi nella loro nuova vita in Moldavia, l'emittente Teleradio-Moldova (Trm), ha lanciato una serie di programmi a loro dedicati. Con il sostegno dell'Unesco e del governo del Giappone, Trm ha ingaggiato professionisti dei media ucraini sfollati per creare contenuti pertinenti per aiutare i rifugiati a inserirsi nel paese di accoglienza. Finanziato dal Giappone come progetto di emergenza nell'ambito del Piano regionale di risposta ai rifugiati delle Nazioni Unite per l'Ucraina, l'Unesco ha sostenuto la rete nella produzione e diffusione di programmi accessibili per gli sfollati ucraini. Trm ha trasmesso quasi 100 programmi rivolti a decine di migliaia di rifugiati ucraini in Moldavia. Questi programmi hanno coperto un'ampia gamma di argomenti, tra cui la salute, l'istruzione, l'alloggio e la vita quotidiana nel paese ospitante. Sono stati intervistati più di 200 rifugiati, esperti nazionali e operatori umanitari, che hanno fornito informazioni e prospettive per i programmi. Il successo del progetto è stato assicurato dall'integrazione di professionisti dei media ucraini rifugiati nei team di produzione. Un totale di 16 cameramen, reporter, montatori video e radiofonici e interpreti ucraini sono stati assunti e formati nella produzione e nelle moderne tecnologie di trasmissione. Yamada Yoichiro, Ambasciatore del Giappone nella Repubblica di Moldavia, ha sottolineato che i diritti e le libertà dei cittadini devono essere protetti sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Intanto Trm continua le sue produzioni settimanali per aiutare e informare migliaia di rifugiati ucraini nel paese ospitante.