In migliaia all'aperitivo della Vigilia all'Aquila

L'AQUILA, 24 DIC - La neve è stata un po' un deterrente, ma migliaia di persone all'Aquila hanno raggiunto comunque il centro per l'aperitivo della Vigilia, riempiendo le piazze e i vicoli, per un rituale collettivo che si rinnova anno dopo anno, tra goliardia, brindisi e dj set. Un appuntamento fisso che ha spinto il Comune a mettere in campo delle misure straordinarie, a partire da modifiche alla circolazione, con collegamenti potenziati da e per il Terminal di Collemaggio. Sono complessivamente 27 gli agenti di Polizia municipale, con 7 pattuglie al mattino e 4 al pomeriggio, in servizio nell'area del centro e nei pressi di attività commerciali per monitorare anche che la vendita di prodotti alcolici non interessi giovani minorenni. E' stata incrementata, inoltre, la presenza di contenitori per il conferimento del vetro che saranno periodicamente liberati dalle unità di personale appositamente messe a disposizione da Asm sino alle ore 22. L'associazione Asd Sam, come negli ultimi tre anni, in maniera gratuita metterà a disposizione 4 ambulanze e 60 volontari, suddivisi su due turni, (30 al mattino 30 al pomeriggio) per supportare con tecnici soccorritori le eventuali situazioni di difficoltà che si potrebbero verificare durante la giornata. Nell'ultima riunione del Comitato ordine e Sicurezza pubblica in Prefettura è stato esaminato e adottato un dispositivo di intensificazione dei servizi di ordine pubblico proprio in vista del periodo di festività natalizie. Le operazioni di pulizia, che vedranno impegnati operatori e mezzi dell'Aquilana Società Multiservizi, inizieranno alle ore 4 di questa notte.