Italia e Estero

In migliaia a Stonehenge celebrano il solstizio d'inverno

ROMA, 21 DIC - Migliaia di persone si sono radunate questa mattina a Stonehenge, il famoso monumento situato nei pressi di Salisbury in Inghilterra, per celebrare il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. La folla si è radunata nell'oscurità attorno al sito storico nella contea del Wiltshire per ammirare l'alba: alcuni indossavano abiti tradizionali che richiamano le antiche tradizioni celtiche, proprio come avevano fatto sei mesi fa per celebrare il sorgere del sole durante il solstizio d'estate, e hanno compiuto riti a metà strada tra il folklore e la rievocazione storica. Durante il solstizio d'inverno il sole si trova nel punto più basso del cielo per tutto l'anno e può essere visto attraverso gli archi sud-orientali di Stonehenge. "C'è un'atmosfera fantastica qui, con così tante persone diverse", ha raccontato uno dei partecipanti all'evento, riporta il Guardian. Stonehenge, parola composta da stone (pietra) e henge, che deriva da hang, (restare sospeso) è un sito neolitico ed è patrimonio dell'umanità Unesco, ed è un luogo importante nella cultura e nella storia britannica, oltre a essere una delle principali attrazioni del Paese.

