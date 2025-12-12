Giornale di Brescia
In Messico oltre 13 milioni di pellegrini alla Basilica di Guadalupe

GUADALUPE, 12 DIC - Oltre 13 milioni di pellegrini hanno raggiunto la Basilica di Guadalupe per celebrare il 12 dicembre, giorno dedicato alla 'Morenita del Tepeyac'. Le autorità messicane stimano che già nella mattina di giovedì fossero arrivati almeno 11,5 milioni di fedeli, confermando la ricorrenza come uno dei più grandi eventi religiosi delle Americhe. Lo rendono noto i principali media del Messico precisando che devoti provenienti da tutti gli Stati del Paese hanno percorso le vie della capitale a piedi, in bicicletta o in metropolitana per raggiungere 'La Villita'. Molti hanno trascorso la notte all'aperto, accampati nella grande esplanada, mentre altri hanno compiuto le tradizionali mandas, entrando in ginocchio fino all'atrio per ringraziare la Vergine dei miracoli ricevuti durante l'anno. Numerosi pellegrini hanno portato con sé anche le immagini dei propri cari scomparsi per farle benedire. In centinaia hanno distribuito cibo caldo, coperte e bevande ai fedeli in arrivo. La celebrazione, le cui origini risalgono all'apparizione del 1531 a Juan Diego, continua a mobilitare milioni di devoti anche all'estero, sostenuta dalle comunità migranti messicani sparse per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

