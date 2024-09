In Marocco 4 morti e 14 dispersi per le piogge torrenziali

MARRAKECH, 08 SET - Quattro morti e 14 dispersi è il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulle province nel sud-est del Marocco e in particolare nei dintorni di Tata, il dipartimento rurale della regione di Agadir. Numerose abitazioni sono crollate per la forza dell'acqua e secondo i testimoni i dispersi sono stati trascinati dalla corrente. Colpite anche le zone di Ouarzazate e Tingherir, dove la pioggia è caduta ininterrottamente da venerdì sera fino al tardo pomeriggio di oggi. Solo una parte delle principali vie di comunicazione è stata ripristinata. Numerosi i turisti, che sorpresi dalle intemperie nei bivacchi attorno all'Erg Chebbi, la duna più alta del Sahara, vicino a Merzouga, sono rimasti bloccati. Impressionanti le immagini del torrente d'acqua che si è fatto largo tra le piste dove di solito pascolano i dromedari. Sono una decina i turisti italiani che si trovano in zona e che, in continuo contatto con l'ambasciata italiana a Rabat, attendono che le acque si ritirino per riprendere il loro viaggio. Nessun ferito, tra di loro, solo disappunto e sorpresa per queste tempeste tropicali che non si aspettavano di trovare nel corso delle loro vacanze.