In Libano almeno 13 morti nei raid su Tiro poco prima della tregua
AA
(ANSA-AFP) - BEIRUT, 17 APR - Poco prima dell'entrata in vigore della tregua, alle 23 di ieri, almeno 13 persone sono state uccise in raid israeliani su Tiro. lo affermano le autorità locali. Secondo l'Orient Le jour, tra le macerie di un complesso residenziale a Tiro sono stati recuperati i corpi di 11 persone uccise, oltre a 35 feriti. (ANSA-AFP).
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