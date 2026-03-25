In Kenya scoperta una fossa comune con decine di corpi, per lo più neonati

ROMA, 25 MAR - Circa 32 corpi, per lo più di bambini, sono stati riesumati da una fossa comune nella città di Kericho, nel Kenya occidentale, mentre proseguono le indagini sulla scioccante scoperta. L'esumazione, riporta la Bbc, è stata effettuata dopo che la polizia ha ottenuto un'ordinanza del tribunale per recuperare 14 corpi che inizialmente si riteneva fossero stati sepolti in quel luogo. Il patologo governativo Richard Njoroge ha dichiarato martedì sera ai giornalisti che ciò che hanno trovato era "piuttosto insolito", con i corpi "ammassati in sacchi di iuta", dopo un'operazione durata un giorno e interrotta da forti piogge. L'autopsia dovrebbe iniziare mercoledì, mentre si moltiplicano gli appelli per l'identificazione immediata dei corpi e per l'accertamento delle circostanze del decesso. Njoroge ha dichiarato che c'erano "sette adulti e 25 bambini", tra cui neonati e feti aggiungendo che alcuni dei corpi sembravano provenire da ospedali e obitori, ma ciò sarebbe stato ulteriormente chiarito dopo le autopsie. La polizia ha isolato la zona mentre una folla di residenti si radunava nelle vicinanze. Alcuni apparivano visibilmente scossi mentre gli investigatori documentavano ogni fase dell'esumazione.