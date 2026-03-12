Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

In Italia 200mila hikikomori, impatto maggiore su ragazze tra 13 e 15 anni

AA

ROMA, 12 MAR - Varie indagini concordano che la stima degli adolescenti in grave ritiro sociale - i cosiddetti hikikomori, che in Giappone rappresentano un fenomeno molto diffuso - in Italia sono circa 200mila, la novità è che cresce la percentuale delle ragazze tra i 13 e 15 anni che soffrono per le condizioni socio culturali familiari e per l'incapacità di affrontare le sfide scolastiche. Il quadro viene delineato dalla ricerca nazionale Daai-Dialoghi Adolescenziali Aree Interne, promossa dall'Asl di Benevento e realizzata dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Iprs). L'indagine - illustrata durante la conferenza "Un confronto tra aree interne e città sul ritiro sociale in adolescenza" - è stata realizzata su un campione di oltre 900 adolescenti tra i 13 e i 18 anni in cinque regioni italiane, con un confronto tra i residenti nelle aree interne e quelli nelle aree metropolitane. Emerge che il 15,9% delle ragazze e i ragazzi interpellati presenta sintomi rilevanti di ansia, panico e disagio, mentre ben il 5,7% è in una condizione di ritiro sociale grave. Il dato relativo al rischio di ritiro sociale - viene sottolineato - è quasi il doppio di quello registrato 2 anni fa nella fase di taratura del test. Proiettando questi dati sulla popolazione italiana dei 13‑18enni, si stimano circa 200mila ragazzi in ritiro sociale grave, di cui il 75% femmine. Quasi una ragazza su dieci (9,1%) presenta un quadro di ritiro sociale grave contro il 2,8% dei coetanei maschi, con una concentrazione delle forme più severe nella prima adolescenza. Il gruppo più esposto è quello delle ragazze adolescenti 13‑15enni residenti nei capoluoghi, dove la quota di ritiro sociale grave raggiunge il 13,3%. I dati indicano che i giovani delle aree interne sono meno esposti al rischio di ritiro sociale grave rispetto ai coetanei che vivono nei capoluoghi (4,4% contro 7%) ed anche che la vita online non sostituisce la socialità con i coetanei.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario