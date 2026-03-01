Giornale di Brescia
In Israele 12 morti da inizio raid, ancora 11 dispersi a Beit Shemesh

TEL AVIV, 01 MAR - Un uomo di 102 anni è caduto dalle scale mentre cercava riparo in un'area protetta a Ramat Gan, nella periferia di Tel Aviv, ed è morto poco dopo. Lo comunica l'ospedale Ichilov. La polizia israeliana riferisce intanto che 11 persone risultano ancora disperse a Beit Shemesh, nei pressi di Gerusalemme, dove un palazzo è stato colpito direttamente da un missile iraniano. Dall'inizio dell'escalation attuale, sono morte dodici persone in Israele, dieci per impatto dei missili, due per ferite procurate mentre cercavano rifugio durante le sirene.

