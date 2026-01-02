'In Iran almeno 10 morti nelle proteste in tre giorni'

ROMA, 02 GEN - In Iran i media e i gruppi per i diritti umani affiliati allo Stato hanno segnalato almeno 10 morti da mercoledì negli scontri per le proteste scoppiate nel Paese, tra cui un uomo che le autorità hanno dichiarato essere un membro della forza paramilitare dei Basiji: lo scrive la Reuters sul suo sito. In giornata, intanto, un portavoce della polizia iraniana ha dichiarato ai manifestanti che da giorni protestano per il carovita che le autorità comprendono le loro richieste di miglioramento economico, ma ha avvertito che i servizi di sicurezza non tollereranno il "caos". "Queste proteste di natura puramente economica e civica esprimono la volontà del popolo di migliorare le proprie condizioni di vita", ha dichiarato il portavoce Said Montazeralmahdi in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa Isna. "La polizia distingue chiaramente tra le legittime richieste del popolo e le azioni distruttive... e non permetterà ad alcun nemico di trasformare i disordini in caos", ha aggiunto.