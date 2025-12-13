Giornale di Brescia
In Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

GIACARTA, 13 DIC - Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l'Indonesia ha raggiunto quota 1.003, con 218 persone ancora disperse. Lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri (Bnpb). Le inondazioni, che hanno colpito le province di Sumatra Settentrionale e Occidentale e Aceh due settimane fa, hanno anche provocato oltre 5.400 feriti, mentre 1,2 milioni di residenti rimangono in rifugi temporanei, ha aggiunto l'agenzia.

