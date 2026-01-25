In gravissime condizioni dopo una lite a Benevento

BENEVENTO, 25 GEN - Al termine di una discussione riconducibile a contrasti insorti in ambito familiare, un 37enne di Benevento ha aggredito un uomo di 68 anni a calci e pugni riducendolo in fin di vita e per questo è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali gravissime. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri al rione Libertà di Benevento dove i militari sono accorsi verificando che la vittima era però stata già trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Pio" dove versava in prognosi riservata ed era in pericolo di vita a causa delle gravi lesioni alla testa tanto da essere stato sottoposto durante la notte a un delicato intervento neurochirurgico. Le indagini dei carabinieri hanno portato nell'immediato alla identificazione dell'aggressore ora agli arresti domiciliari.