In gravi condizioni studentessa 14enne caduta da una finestra a scuola

Sono gravi le condizioni di salute di una ragazza di 14 anni che è stata trovata a terra all'esterno di un istituto scolastico che frequenta ad Ascoli Piceno. L'ipotesi è che la ragazza sia precipitata da una finestra dei piani superiori. L'allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina quando è giunta la chiamata al numero delle emergenze: sul posto si è portata un'ambulanza con i medici del 118 di Ascoli Piceno che, valutata la gravità della situazione, hanno allertato l'eliambulanza con la quale la giovane è stata trasferita rapidamente all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso traumatico. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

