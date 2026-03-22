In Germania Renania-Palatinato al voto, Cdu in lieve vantaggio e Afd terza

BERLINO, 22 MAR - In Germania sono aperti da stamani i seggi nel Land della Renania-Palatinato per eleggere la prossima amministrazione regionale. La Cdu, data in vantaggio nei sondaggi, potrebbe strappare Magonza ai socialdemocratici, al potere con continuità da 35 anni. Stando al Politbarometer, il candidato dei conservatori, Gordon Schnieder avrebbe il 29% dei consensi, mentre Alexander Schweitzer, successore di Malu Dreyer, che ha lasciato a metà mandato per motivi di salute, raggiungerebbe il 27. Afd sarebbe il terzo partito con il 19%; i liberali, che attualmente guidano il Land insieme a Cdu e Spd rischiano invece di non essere neppure rilevabili. Dopo le elezioni di 15 giorni fa in Baden- Wuerttemberg, dove hanno vinto i Verdi, quello di oggi è il secondo di cinque test elettorali per il governo di Friedrich Merz quest'anno. I seggi chiudono alle 18, quando usciranno i primi exit poll.