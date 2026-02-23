In Fvg il 71% dei progetti Pnrr già concluso, traguardo vicino

UDINE, 23 FEB - "Su 2,7 miliardi di euro di risorse destinate al Friuli Venezia Giulia, il 71% dei progetti è già stato concluso; il traguardo è quindi vicino". Lo ha annunciato oggi la assessora alle Finanza della Regione Fvg, Barbara Zilli, nel corso di un convegno sulla riforma della finanza pubblica con l'introduzione del modello Accrual. Zilli ha parlato dei progetti legati al Pnrr come di "un lavoro portato avanti con serietà, che permette di mettere a terra investimenti con un obiettivo chiaro: favorire la crescita della nostra comunità regionale". Per Zilli il Pnrr è "un'opportunità rilevante" per il Fvg, "per questo la Regione si è messa a disposizione degli enti locali con i quali, attraverso la cabina di regia e la preziosa collaborazione di Anci e Prefetture, abbiamo avuto un costante raccordo per individuare soluzioni alle problematiche che si sono affastellate in un percorso complesso ma che sta avendo un impatto positivo".