In Friuli Venezia Giulia è allerta meteo arancione

TRIESTE, 07 SET - Stato di allerta arancione in Friuli Venezia Giulia a partire dalle ore 18 di domani fino alle ore 12 di lunedì. E' il bollettino diffuso dalla Protezione civile sulle previsioni meteorologiche in regione, che indica anche criticità idrogeologica. Per domani sera è previsto l'arrivo di un fronte accompagnato da correnti meridionali molto umide e instabili; lunedì in giornata invece affluiranno correnti settentrionali più fresche e a tratti ancora instabili. Dunque, per la giornata di domani sono possibili rovesci sparsi e dalla sera deciso peggioramento con probabili piogge intense o localmente molto intense e temporalesche, che proseguiranno fino alla prima mattina di lunedì. Domenica in giornata soffierà vento da sud-est moderato sui monti e successivamente anche sulla costa, in intensificazione dalla sera. Nella notte verso lunedì soffierà Libeccio da sostenuto a forte, con possibili mareggiate sulla costa. Lunedì in giornata sono probabili rovesci e temporali sparsi con piogge in genere moderate, solo localmente abbondanti. La fase acuta è attesa nella notte tra domani e lunedì.