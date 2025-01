In Friuli centro ludico all'avanguardia per bimbi oncologici

PRADAMANO, 11 GEN - Un centro medico, ma anche uno spazio ludico e formativo, progettato per rendere le terapie meno gravose e offrire un po' di spensieratezza ai bambini oncologici, ma anche un esempio di come la comunità, unita, possa fare la differenza per chi è in difficoltà. E' l'idea sottesa al Fisio Medical Center dell' Associazione La Casa di Joy, un centro all' avanguardia pensato per i bambini oncologici, inaugurato oggi, primo di questo genere in Fvg. Basato sull'attività di volontari, il centro offre supporto medico, psicologico e terapeutico gratuito, con spazi dedicati alla formazione e al benessere, per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. "Festeggiamo la vittoria su ciò che abbiamo vissuto, ma nel mio cuore porto sempre coloro che non ci sono più", ha detto alla cerimonia Rita di Rienzo, madre di un bimbo oncologico scomparso anni fa, e presidente della Casa di Joy. "La fisioterapia, che mio figlio non ha potuto fare, è fondamentale per migliorare la qualità della vita di questi bambini". Fabrizio Cicero, direttore di Despar Nord per il Fvg, ha espresso "soddisfazione" per il contributo dato al progetto dalla catena di supermercati. "Da oltre 15 anni ci impegniamo a sostenere le associazioni del territorio. Quest' anno, grazie alla generosità dei nostri clienti, abbiamo raccolto oltre 114mila euro in più da 300mila donazioni, per questa struttura".