In Francia migranti in rimorchi refrigerati, arrestato a Bari

BARI, 13 NOV - Attraverso la Francia, al fine di raggiungere il Regno Unito, trasportava migranti, tra cui donne e bambini, all'interno di rimorchi refrigerati: a Bari, lo scorso 7 novembre, la Polizia ha eseguito un mandato d'arresto europeo emanato dall'Autorità giudiziaria belga, nei confronti di un cittadino afghano di 40 anni, richiedente asilo, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto reso noto stamani dalla questura barese, "l'uomo avrebbe organizzato ed eseguito numerosi trasporti illeciti di migranti, tra cui donne e bambini molto piccoli, nascondendoli all'interno di rimorchi refrigerati e transitando lungo l'autostrada 'Paris-Lille', al fine di raggiungere il Regno Unito". I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno scoperto che il 40enne si trovava in provincia di Milano e che stava per arrivare nel capoluogo pugliese, dove nei pressi della Stazione ferroviaria di Bari Centrale, è stato fermato e arrestato in esecuzione del mandato d'arresto europeo. L'uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Bari e messo a disposizione del presidente della Corte d'Appello del capoluogo pugliese "per le opportune determinazioni".