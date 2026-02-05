In Francia legittimo fermare cure nonostante biotestamento, prevale la scelta medica

STRASBURGO, 05 FEB - La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che le decisioni dei medici sull'interruzione dei trattamenti in vita di un paziente possono prevalere sulla sua volontà. La decisione riguarda un ricorso contro la Francia dei familiari di un uomo che nel biotestamento si era dichiarato contrario all'interruzione dei sostegni alle funzioni vitali. Il malato è poi deceduto nel 2022 in seguito alla sospensione dei trattamenti, autorizzata dal Consiglio di stato francese. La sentenza costituisce un precedente per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa in casi analoghi, dove cioè la legge che regola la materia sia equiparabile.