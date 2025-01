In E-R allerta arancione per vento e stato del mare

BOLOGNA, 12 GEN - In Emilia-Romagna la protezione civile, ha emesso, per domani, un'allerta arancione per il vento e lo stato del mare. Sono previsti venti di burrasca forte sull'Appennino centro-occidentale fra il modenese e il Piacentino e di burrasca moderata sulla fascia costiera, dove l'allerta per il vento è arancione. È previsto, poi, mare da molto mosso sotto costa ad agitato al largo, con altezza dell'onda attorno ai 3 metri sul settore settentrionale e fino a 4 metri su quello meridionale. Le condizioni del mare potranno generare localizzati fenomeni di erosione del litorale. Non sono previste particolari precipitazioni, se non deboli nevicate sull'Appennino romagnolo.