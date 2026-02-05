In ddl sicurezza anche misure per famiglie contro il disagio giovanile

ROMA, 05 FEB - Nel disegno di legge che fa parte del pacchetto sicurezza sarà presente anche una misura per supportare le famiglie nella prevenzione del disagio giovanile. La norma, promossa dalla ministra Roccella insieme ai ministri Abodi e Valditara, prevede l'istituzione di una "rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie". E' quanto si apprende da fonti del ministero della Famiglia. La rete farà perno sui centri per la famiglia, che il ministero ha già potenziato con uno stanziamento di 115 milioni di euro, e sarà promossa in coprogettazione tra famiglie, figure individuate dalle istituzioni scolastiche e da rappresentanti delle attività sportive praticate sul territorio. Queste realtà - si apprende - potranno promuovere iniziative e progetti per il cui finanziamento verranno stanziati apposite risorse nel prossimo riparto del fondo famiglia.