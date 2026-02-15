In Danimarca si festeggia il Carnevale con Fastelavn

COPENAGHEN, 15 FEB - In Danimarca oggi è Fastelavn, la festa danese celebrata da secoli nel periodo di Carnevale. Tra le attività più comuni c'è il gioco di 'Colpire il gatto fuori dal barile': i bambini, a turno, colpiscono un barile di legno o di carta - per i più piccoli, pieno di caramelle e cioccolatini finché non si rompe. Il bambino che riesce a rompere il barile viene incoronato 'Re o Regina dei gatti'. Originariamente si usava un gatto nero vivo ma la tradizione ha assunto la sua forma attuale nel corso del 1800. La festa poi non è completa se non si mangiano i 'Fastelavns-boller', i dolci tradizionali ripieni di crema, di cui simili versioni sono comuni anche in Svezia e Norvegia. Nel municipio di Fredriksberg, parte dell'area metropolitana di Copenaghen, centinaia di bambini si sono messi in fila ad aspettare il loro turno per giocare, divisi per fasce d'età. "Si tratta di una tradizione veramente importante. Ci tengono moltissimo" ha dichiarato Michael Vindfeldt, sindaco di Fredriksberg, parlando con l'ANSA durante i festeggiamenti. Il municipio ha ospitato 1500 persone nel corso della giornata, una delle più grosse celebrazioni di Fastelavn in Danimarca. "Oramai c'è anche Halloween, ma questa è la tradizione originale, che ritengo importante mantenere viva. E quale posto migliore per farlo che qua in municipio?". Quest'anno due dei bimbi incoronati sono i figli di Serhii, che ha dovuto lasciare l'Ucraina con la moglie e il figlio maggiore dopo l'inizio dell'invasione, mentre la piccola è nata in Danimarca. "In Ucraina non abbiamo questa tradizione - ha detto - è una bella iniziativa, unisce la comunità e ai bambini piace moltissimo". Diverse associazioni di sub festeggiano anche una versione più ardua del gioco con un barile di legno messo sott'acqua riempito di birre e alcolici al posto delle caramelle.