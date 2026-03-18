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In corso al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e Meloni

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ROMA, 18 MAR - E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, i ministri Crosetto, Urso e Tajani, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari.

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